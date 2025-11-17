понеделник, ноември 17, 2025
Последни:
Региона

Обновление и архиерейска света Литургия в храм „Св. Възнесение Господне“ в Пловдив

Редактор

На 16 ноември – 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение, бе извършено обновление и бе отслужена архиерейска света Литургия в храм „Св. Възнесение Господне“ в Пловдив.

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай извърши чина на обновление на благолепно украсения и ремонтиран храм. По покана на архипастиря на Пловдивска епархия, Високопреосвещеният Сливенски митрополит Арсений възглави архиерейската света Литургия.

В съслужение с митрополита бяха Пловдивският митрополит Николай, Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на Пловдивския митрополит, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов – ректор на ПДСиА „Св. св. Кирил и Методий“, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров – председател на храма, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, храмовото духовенство, свещеници от града, митрополитските архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп, протодякон Илиян Александров и дякон Калоян Миндев.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Десетки благочестиви християни се стекоха този ден в прегръдките на благоукрасения храм с благоговение и молитва към Всеподателя Бога. Миряните взеха молитвено участие в светата Литургия като с едно сърце и една уста изповядаха Символа на вярата и казаха Господнята молитва „Отче наш…“. Част от тях се бяха подготвили с пост и покаяние, и пристъпиха със страх Божий към светите Тайни, като се причастиха с Тялото и Кръвта Христови.

На богослужбата присъстваха областният управител на Пловдивска област проф. Христина Янчева, държавни и общински служители, общественици.

По време на светата Литургия Високопреосвещеният митрополит Николай ръкоположи Петър Марков от Пазарджик за дякон. В архипастирското си наставление към новоръкоположения дякон владиката изтъкна висотата и отговорността на свещеническото служение и му заръча да извършва божественото призвание угодно Богу и спасително за всички. „Достойн!”, отекна силно и радостно в храма.

По време на причастния митрополит Николай произнесе архипастирско слово по повод евангелското четиво – притчата за добрия самарянин.

В края на богослужението Сливенският митрополит Арсений поздрави всички с празника и с обновлението на храма, и благодари за архипастиря на Пловдивска епархия за братолюбивата покана да възглави светата Литургия.

Високопреосвещеният митрополит Николай поднесе в дар набедреници на председателя на храма отец Василий Кашоров – за добре извършените ремонт и стенописна украса и на духовния надзорник отец Ангел Ангелов – по повод рождения му ден и за достойното пастирско служение.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

Интересно от мрежата

Вижте още

Представят филм за създаването на анимационната работилница на кинофестивала „Златната липа“

Редактор

Утвърденият духовен форум Седмица на православната книга се проведе за 23-ти път във Варна

Редактор

Откриха почетно консулство на Румъния в Русе. Това е първата подобна структура на държава страна членка на ЕС и НАТО в града

Редактор

Pin It on Pinterest