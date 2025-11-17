Обновление и архиерейска света Литургия в храм „Св. Възнесение Господне“ в Пловдив

На 16 ноември – 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение, бе извършено обновление и бе отслужена архиерейска света Литургия в храм „Св. Възнесение Господне“ в Пловдив.

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай извърши чина на обновление на благолепно украсения и ремонтиран храм. По покана на архипастиря на Пловдивска епархия, Високопреосвещеният Сливенски митрополит Арсений възглави архиерейската света Литургия.

В съслужение с митрополита бяха Пловдивският митрополит Николай, Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на Пловдивския митрополит, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов – ректор на ПДСиА „Св. св. Кирил и Методий“, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров – председател на храма, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, храмовото духовенство, свещеници от града, митрополитските архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп, протодякон Илиян Александров и дякон Калоян Миндев.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Десетки благочестиви християни се стекоха този ден в прегръдките на благоукрасения храм с благоговение и молитва към Всеподателя Бога. Миряните взеха молитвено участие в светата Литургия като с едно сърце и една уста изповядаха Символа на вярата и казаха Господнята молитва „Отче наш…“. Част от тях се бяха подготвили с пост и покаяние, и пристъпиха със страх Божий към светите Тайни, като се причастиха с Тялото и Кръвта Христови.

На богослужбата присъстваха областният управител на Пловдивска област проф. Христина Янчева, държавни и общински служители, общественици.

По време на светата Литургия Високопреосвещеният митрополит Николай ръкоположи Петър Марков от Пазарджик за дякон. В архипастирското си наставление към новоръкоположения дякон владиката изтъкна висотата и отговорността на свещеническото служение и му заръча да извършва божественото призвание угодно Богу и спасително за всички. „Достойн!”, отекна силно и радостно в храма.

По време на причастния митрополит Николай произнесе архипастирско слово по повод евангелското четиво – притчата за добрия самарянин.

В края на богослужението Сливенският митрополит Арсений поздрави всички с празника и с обновлението на храма, и благодари за архипастиря на Пловдивска епархия за братолюбивата покана да възглави светата Литургия.

Високопреосвещеният митрополит Николай поднесе в дар набедреници на председателя на храма отец Василий Кашоров – за добре извършените ремонт и стенописна украса и на духовния надзорник отец Ангел Ангелов – по повод рождения му ден и за достойното пастирско служение.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

