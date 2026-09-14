Обновиха изцяло Средношколското общежитие „Михаил Колони“ във Варна

Кметът Благомир Коцев откри модернизираната сграда на 67-ата годишнина от създаването на общежитието

Кметът на Варна Благомир Коцев участва в официалното откриване на изцяло обновеното Средношколско общежитие „Михаил Колони“. Мащабната модернизация е първата по рода си от създаването на общежитието, където досега са извършвани основно козметични ремонти.

След обновяването 192 ученици ще живеят и учат в значително подобрена, модерна и достъпна среда. Проектът е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и със средства на Община Варна.

„Добрата среда е важна не само за учебния процес, но и за създаването на приятелства, контакти и увереност“, заяви Благомир Коцев. По думите му Варна привлича ученици от цялата страна, което изисква продължаващи инвестиции в съвременна образователна инфраструктура.

При ремонта са изцяло обновени двата блока на общежитието. Извършена е топлоизолация, сменени са дограмата и вратите и са модернизирани електрическите, ВиК, отоплителните и вентилационните инсталации.

Съществена промяна има и в стаите за учениците. Всяка стая вече разполага със собствен санитарен възел, докато преди ремонта санитарните помещения са били общи за целия етаж.

В блок А са изградени фитнес зала, концертен салон и нови административни помещения. Предстои доставката на оборудването за фитнеса.

Осигурена е и по-добра достъпност за ученици с увреждания. Обособени са специализирани стаи, изградени са асансьори, а в сградите са поставени указателни табели и обозначения с брайлови надписи. На покривите на двата блока са монтирани и фотоволтаични централи с мощност по 10 kW за собствено потребление.

Директорът Вилдан Муталиб съобщи, че общият капацитет на общежитието е 272 ученици, а месечната такса за настаняване е 15 евро.

Средношколското общежитие „Михаил Колони“ е основано през 1959 г. и приема ученици от VIII до XII клас от цялата страна, които се обучават във варненските професионални гимназии и средни училища.

Общата стойност на проекта за обновяване е 4 371 614 евро. От тях 3 006 327 евро са безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост, а 1 365 287 евро са съфинансиране от Община Варна.