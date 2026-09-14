Обновеното ОУ „Отец Паисий“ в Русе отвори врати след мащабен ремонт

Близо 650 ученици ще учат в модернизирана и енергийно ефективна среда с нови STEM пространства

Основно училище „Отец Паисий“ в Русе беше официално открито след мащабен ремонт и модернизация. Лентата на обновеното учебно заведение прерязаха кметът на Русе Пенчо Милков и директорът Биляна Алексиева.

В церемонията участва и заместник-кметът Енчо Енчев. Кметът поздрави учениците и преподавателите и подчерта, че инвестицията е част от усилията на Общината за създаване на по-съвременна образователна среда.

Ремонтът обхваща основни части от сградата. Подменена е дограмата, ремонтиран е покривът и са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, включително топлоизолация на стените и покрива.

Особено внимание е отделено на достъпността. Изградени са асансьор и рампа, които улесняват достъпа на ученици с намалена подвижност.

Сред най-съществените промени е създаването на модерни STEM пространства, където децата ще могат да провеждат практически и интерактивни занимания по природни науки, технологии, инженерство и математика.

Предстои обновяването да продължи и в страничния двор на училището. Там се планират спортна площадка и пространства за тихи игри. Предвидено е и разширяване на системата за видеонаблюдение.

Модернизацията е финансирана изцяло от Механизма за възстановяване и устойчивост, като общата стойност на проекта е 1 483 536 евро с ДДС.

През учебната 2026/2027 година ОУ „Отец Паисий“ ще посрещне близо 650 деца. През ноември едно от най-старите училища в Русе ще отбележи и своята 160-годишнина.