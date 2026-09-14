Обновената ДГ „Слънце“ в Русе отвори врати с модерна STEM зона и по-добра енергийна ефективност

Инвестицията в обновяването на детската градина е над 670 хил. евро, като са подобрени достъпността, енергийната ефективност и условията за обучение

Кметът на Община Русе Пенчо Милков откри обновената сграда на ДГ „Слънце“ на ул. „Шейново“ №14. След реализираните дейности детската градина вече предлага по-модерна, приобщаваща и енергийно ефективна образователна среда.

На откриването присъстваха заместник-кметът и ръководител на проекта Никола Лазаров, заместник-кметът Енчо Енчев, директорът на детската градина Марина Симеонова-Матинска и представители на екипа, работил по проекта.

„За децата на Русе създаваме среда, която отговаря на съвременните изисквания и дава възможност всяко дете да развива своите способности“, заяви Пенчо Милков. Той пожела на децата и педагогическия екип успешна и вдъхновяваща учебна година.

Малките възпитаници на ДГ „Слънце“ посрещнаха гостите с музикални изпълнения, а отец Димитър от Русенската света митрополия извърши освещаване на обновената сграда за здраве и благополучие.

В рамките на проекта са извършени строително-ремонтни дейности и са внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Подобрена е достъпната среда за хора с увреждания, изградена е фотоволтаична система за производство на електроенергия от възобновяеми източници, а за децата е обособена специална STEM зона.

Новото пространство ще даде възможност за прилагане на съвременни образователни подходи и ще насърчава любопитството, практическото обучение и развитието на уменията на децата.

Общата стойност на проекта е 670 218,70 евро. Финансирането е осигурено от Европейския съюз, а Община Русе предоставя съфинансиране в размер на 144 842,52 евро за цялостната подмяна на електрическата инсталация.

Дейностите са част от проекта за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Слънце“, реализиран по Програма BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“.