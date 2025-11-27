Обновена е сградата на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Средец

Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи към пожарникарите и спасителите: „Вашата мисия е високо ценена и ние знаем колко важно е да се чувствате сигурни, спокойни и добре в работната среда, за да бъдете уверени и полезни на хората“

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, благодари на служителите за професионалните им действия през тази изключително натоварена с пожари година: „Трудът на пожарникаря и спасителя се забелязва незабавно. С Вашия професионализъм доказахте, че българските граждани могат да разчитат на ГДПБЗН като институция. В ден като този се вижда и трудът на хората, които в продължение на месеци работят за това да бъдат осигурени по-добри условия, като искам да Ви благодаря за усилията.“

Ремонтът на сградата е в изпълнение на проект BG-RRP-4.020-0286 „Обновяване на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Средец чрез мерки за енергийна ефективност”, изпълняван самостоятелно от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Подобренията са на стойност 520 000 лв., по-голямата част от която предоставена безвъзмездно от Министерството на регионалното развитите и благоустройството и дофинансирана от бюджета на МВР.

Гости на церемонията бяха областният управител на Област Бургас г-н Владимир Крумов, директорът на РДГП-Елхово старши комисар Денко Денков, пожарникари и граждани.

