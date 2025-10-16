Обмяна на добри практики по проект между 9 държави се проведе в Бургас

Партньори от 9 държави проведоха поредната, шеста среща по проект Interreg Europe DETOCS, като този път Община Бургас бе домакин на събитието.

Бургас е един от ключовите партньори по реализацията на проекта с акцент адаптирането на регионалната политика в подкрепа на декарбонизацията на туристическата индустрия след COVID-19.

Основната цел е устойчив и нисковъглероден преход в подкрепа на екологичните и икономическите цели на ЕС. Чрез междурегионално сътрудничество, регионите в период до 2027 г. ще идентифицират, споделят и обменят иновативни методологии, процеси и добри практики за подобряване на енергийната ефективност в туристическата инфраструктура.

Събитието бе открито от зам.-кмета по туризъм Манол Тодоров и Радовеста Стюърт – директор на Общинско предприятие „Туризъм“ в Община Бургас. В рамките на два дни участниците имаха възможност да дискутират предизвикателствата пред подобряването на политиките в туристическия сектор, както и да работят в екипи.

Представители от Гърция, Италия, Финландия, Унгария, Германия, Малта, Словения, Холандия разгледаха Плувен спортен комплекс „ОЗК Арена Бургас“. Бургас отново е сред новаторите в страната с изграждането на фотоволтаична централа на покрива на залата, която обслужва нуждите на спортното съоръжение. На място те имаха възможност да научат повече за реализацията и спецификата на използваната техника от Димитър Морфов – част от екипа на „Сонис Енерджи България ООД”. Той сподели за извървения път от зараждането на идеята на Община Бургас за създаването на „Енергийна общност Бургас“ до реализирането й.

Енергийната общност бе създадена през юни 2024 г. и обедини 130 граждани, компании и неправителствени организации, за да инвестират съвместно във фотоволтаична инсталация с мощност 420 kWp на стойност приблизително 220 700 евро. „Тази инициатива показва как участието на гражданите и общинското ръководство могат да вървят ръка за ръка, за да ускорят енергийния преход и да укрепят местните общности“, споделиха чуждестранните партньори по проекта. Участниците по проект ДЕТОКС – „Декарбонизация на туристическия сектор след Ковид 19“ посетиха и Енергиен офис Бургас, като се запознаха с функциите му.

В рамките на годишната среща по проекта партньорите имаха възможност да разгледат общинския катамаран „Бургус“, с който се извършват курсовете до остров Света Анастасия. Оборудването на кораба включва соларни панели. Участниците посетиха и един от най-интересните и разпознаваеми туристически обекти – Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, където да им бяха представени добри практики за енергийна ефективност в туристическия сектор.

Facebook

Twitter



Shares