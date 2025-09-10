Областните управители на Габрово и Велико Търново обединяват усилия за спешно премахване на опасните дървета около далекопроводите

Мария Башева и Юлия Ликоманова-Мутафчиева настояват пред отговорните институции за предприемане на спешни мерки

По тяхна инициатива предвид приближаващия зимен сезон и сериозния обществен интерес, на 10 септември бе проведена обща работна среща, която се състоя в Областната администрация във Велико Търново. На нея присъстваха ръководители на Регионалната дирекция по горите /РДГ/, Северно-централно държавно предприятие /СЦДП/, РОЦ-Горна Оряховица и „Електроразпределение-Север“ /ЕРП Север/.

Докладвано беше, че РДГ са създали комисии за извършване на обходи, които са издали общо 416 констативни протокола за премахване на опасните дървета. За Великотърновска област са издадени 268 констативни протокола за 5951 куб.м. пространствена дървесина, а за Габровска област-148 констативни протокола за 7502 куб.м. пространствена дървесина.

Маркирани са над 25 400 потенциално опасни дървета извън сервитутите, като 17 300 от тях са в държавен горски фонд.

По време на срещата компетентните институции поеха ангажимента да докладват пред областните управители на Велико Търново и Габрово за напредъка в дейностите.

