Областните администрации на Видин, Враца и Монтана проведоха семинар за обмяна на опит и добри практики в административното обслужване

Екипите на трите областни администрации дискутираха въпроси, свързани с прилагането и използването на електронен вътрешен оборот на документи

На 11 и 12 декември 2025 г. Областна администрация Видин беше домакин на работен форум за обмен на добри практики при използването на електронен вътрешен оборот на документи в работата на областните администрации от областите Видин, Враца и Монтана.

Областният управител Ани Арутюнян приветства присъстващите и подчерта важността на форума за модернизацията на административните услуги, дигитализацията, координацията между институциите и повишаването на ефективността при работа с граждани и организации.

С Решение № 171 на Министерския съвет от 19 март 2025 г. (РМС № 171) е определено териториалните органи на изпълнителната власт (областните управители, кметовете на общини, на райони и на кметства, и кметските наместници) да създадат необходимата организация за въвеждане на изцяло електронен вътрешен оборот на документи в ръководените от тях администрации при изпълнението на всички административни процедури, в срок до 31 декември 2025 г.

Екипите на трите областни администрации обсъдиха предприетите от тяхна страна стъпки към дигитализация на вътрешните процеси и дискутираха възможностите за решаване на възникнали казуси в хода на прилагане на новите процедури.

В Областна администрация Видин (ОА Видин) административна информационна система (АИС) се използва от 2002 година, като текущо през годините системата е надграждана, съобразно нормативните изисквания. Към настоящия момент служителите, при работа с АИС, ползват квалифициран електронен подпис (КЕП). Дейностите по възлагане, изпълнение, съгласуване и отчитане на задачи също се извършва с КЕП.

От началото на месец декември движението на вътрешни документи в ОА Видин е изцяло електронно – потокът от документи в администрацията, както и цялата оперативна информация (отчети, становища, справки, заповеди и др.) се изготвят, съгласуват и подписват в електронна форма.

Съгласно получено съгласувателно становище от Министерство на електронното управление процедурите, които не подлежат на дигитализация в ОА Видин са свързани приоритетно с издаване на актове за държавна собственост, издаване на удостоверение APOSTILLE и с част от услугите по Закона за устройство на територията.

„Убедена съм, че чрез открит диалог можем да работим по-ефективно и да отговорим на предизвикателствата пред администрацията по ефективен и професионален начин“, отбеляза Арутюнян. Тя изрази увереност, че подобни инициативи трябва да продължат, тъй като допринасят за изграждането на устойчиви партньорства и за повишаването на качеството на публичните услуги.

