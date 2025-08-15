Областният управител започна обходи на място за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас

Обиколката й стартира със срещи с родители, медиатори и учители в кв.

„Лозница“ на Асеновград

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева ще проведе

поредица от срещи по общините за прилагане на Механизма за връщане на

децата в клас. Обиколката й започна вчера от община Асеновград, където

тя посети ОУ „Никола Вапцаров“, разговаря с родителите на деца от

уязвими социални групи в кв. „Лозница“ и коментира с кмета на общината

д-р Христо Грудев как на местно ниво институциите работят за обхващане,

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на

децата и учениците. Заедно с нея при обхода на място бяха заместник

областният управител Нурджан Караджова и заместник-кметът по хуманитарни

дейности инж. Петър Петров и директорът на общинската дирекция

образование Елена Савкова.

В разговора с директора на училището Калина Василева бяха откроени

основните предизвикателства в работата на преподавателите в квартала със

смесено население и уязвими групи. „Нашите обходи са постоянни, в

рамките на учебната година ние ежедневно работим с родителите, но

въпреки това изпитваме трудности със задържането на децата в клас“,

сподели Калина Василева. Според нея санкциите срещу родителите не винаги

са работещи, например, спирането на помощите за една година, още повече

ги демотивира. По думите й като основен проблем се очертава и

невъзможността да се проследи движението на децата заради постоянната

миграция на семействата, свързана с търсенето и намиране на работа,

основно в чужбина. „С влизането ни в Шенген стана още по-трудно.

Отписано от нас детето, не е ясно дали и къде е записано за обучение“,

обясни заместник-кметът на общината.

„В разговорите с родителите и медиаторите се очертаха и другите

проблеми, които не са нови, но остават – езиковата бариера, културните

специфики, липса на родителска подкрепа в процеса на обучение,

недостатъчна подготовка на част от учителите да работят в мултикултурна

среда“, коментира след срещите проф. Янчева. По думите й, за да се

преодолеят предизвикателствата при образователната интеграция е

необходима съвместна и системна работа, която включва училището,

семейството, местната общност, държавните и общинските институции.

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев сподели опита от годините и

подчерта, че общината не спира усилията си за обхващане на децата от

уязвими групи. В началото на септември по негова инициатива в Асеновград

ще се проведе кръгла маса по тези проблеми и ще се търсят решения.

„Там, където има ангажирано училищно ръководство, активна местна власт и

адаптирани методи, резултатите са налице – по-висока посещаемост,

по-малко отпаднали от училище, деца, които мечтаят и постигат. Но за да

се случи това навсякъде, не е достатъчно само финансиране. Нужно е

доверие, устойчивост и екипност“, обобщи проф. Христина Янчева.

Срещите й по общини ще продължат през този и следващия месец.

Facebook

Twitter



Shares