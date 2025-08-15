Областният управител започна обходи на място за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас
Обиколката й стартира със срещи с родители, медиатори и учители в кв.
„Лозница“ на Асеновград
Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева ще проведе
поредица от срещи по общините за прилагане на Механизма за връщане на
децата в клас. Обиколката й започна вчера от община Асеновград, където
тя посети ОУ „Никола Вапцаров“, разговаря с родителите на деца от
уязвими социални групи в кв. „Лозница“ и коментира с кмета на общината
д-р Христо Грудев как на местно ниво институциите работят за обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на
децата и учениците. Заедно с нея при обхода на място бяха заместник
областният управител Нурджан Караджова и заместник-кметът по хуманитарни
дейности инж. Петър Петров и директорът на общинската дирекция
образование Елена Савкова.
В разговора с директора на училището Калина Василева бяха откроени
основните предизвикателства в работата на преподавателите в квартала със
смесено население и уязвими групи. „Нашите обходи са постоянни, в
рамките на учебната година ние ежедневно работим с родителите, но
въпреки това изпитваме трудности със задържането на децата в клас“,
сподели Калина Василева. Според нея санкциите срещу родителите не винаги
са работещи, например, спирането на помощите за една година, още повече
ги демотивира. По думите й като основен проблем се очертава и
невъзможността да се проследи движението на децата заради постоянната
миграция на семействата, свързана с търсенето и намиране на работа,
основно в чужбина. „С влизането ни в Шенген стана още по-трудно.
Отписано от нас детето, не е ясно дали и къде е записано за обучение“,
обясни заместник-кметът на общината.
„В разговорите с родителите и медиаторите се очертаха и другите
проблеми, които не са нови, но остават – езиковата бариера, културните
специфики, липса на родителска подкрепа в процеса на обучение,
недостатъчна подготовка на част от учителите да работят в мултикултурна
среда“, коментира след срещите проф. Янчева. По думите й, за да се
преодолеят предизвикателствата при образователната интеграция е
необходима съвместна и системна работа, която включва училището,
семейството, местната общност, държавните и общинските институции.
Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев сподели опита от годините и
подчерта, че общината не спира усилията си за обхващане на децата от
уязвими групи. В началото на септември по негова инициатива в Асеновград
ще се проведе кръгла маса по тези проблеми и ще се търсят решения.
„Там, където има ангажирано училищно ръководство, активна местна власт и
адаптирани методи, резултатите са налице – по-висока посещаемост,
по-малко отпаднали от училище, деца, които мечтаят и постигат. Но за да
се случи това навсякъде, не е достатъчно само финансиране. Нужно е
доверие, устойчивост и екипност“, обобщи проф. Христина Янчева.
Срещите й по общини ще продължат през този и следващия месец.