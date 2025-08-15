петък, август 15, 2025
Областният управител започна обходи на място за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас

Обиколката й стартира със срещи с родители, медиатори и учители в кв. 
„Лозница“ на Асеновград

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева ще проведе 
поредица от срещи по общините за прилагане на Механизма за връщане на 
децата в клас. Обиколката й започна вчера от община Асеновград, където 
тя посети ОУ „Никола Вапцаров“, разговаря с родителите на деца от 
уязвими социални групи в кв. „Лозница“ и коментира с кмета на общината 
д-р Христо Грудев как на местно ниво институциите работят за обхващане, 
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на 
децата и учениците. Заедно с нея при обхода на място бяха заместник 
областният управител Нурджан Караджова и заместник-кметът по хуманитарни 
дейности инж. Петър Петров и директорът на общинската дирекция 
образование Елена Савкова.

В разговора с директора на училището Калина Василева бяха откроени 
основните предизвикателства в работата на преподавателите в квартала със 
смесено население и уязвими групи. „Нашите обходи са постоянни, в 
рамките на учебната година ние ежедневно работим с родителите, но 
въпреки това изпитваме трудности със задържането на децата в клас“, 
сподели Калина Василева. Според нея санкциите срещу родителите не винаги 
са работещи, например, спирането на помощите за една година, още повече 
ги  демотивира. По думите й като основен проблем  се очертава и 
невъзможността да се проследи движението на децата заради постоянната 
миграция на семействата, свързана с търсенето и намиране на работа, 
основно в чужбина. „С влизането ни в Шенген стана още по-трудно. 
Отписано от нас детето, не е ясно дали и къде е записано за обучение“, 
обясни заместник-кметът на общината.

„В разговорите с родителите и медиаторите се очертаха и другите 
проблеми, които не са нови, но остават –  езиковата бариера, културните 
специфики, липса на родителска подкрепа в процеса на обучение, 
недостатъчна подготовка на част от учителите да работят в мултикултурна 
среда“, коментира след срещите проф. Янчева. По думите й, за да се 
преодолеят предизвикателствата при образователната интеграция е 
необходима съвместна и системна работа, която включва училището, 
семейството, местната общност, държавните и общинските институции.

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев сподели опита от годините и 
подчерта, че общината не спира усилията си за обхващане на децата от 
уязвими групи. В началото на септември по негова инициатива в Асеновград 
ще се проведе кръгла маса по тези проблеми и ще се търсят решения.

„Там, където има ангажирано училищно ръководство, активна местна власт и 
адаптирани методи, резултатите са налице – по-висока посещаемост, 
по-малко отпаднали от училище, деца, които мечтаят и постигат. Но за да 
се случи това навсякъде, не е достатъчно само финансиране. Нужно е 
доверие, устойчивост и екипност“, обобщи проф. Христина Янчева.
Срещите й по общини ще продължат през този и следващия месец.

