Областният управител Владимир Димитров организира информационно събитие по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания

Днес в Областна администрация Разград се проведе съвместна инициатива с Регионална здравна инспекция Разград, посветена на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания на тема на тема „Експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК – актуален въпрос за хората с увреждания в област Разград“. Събитието бе открито от областния управител Владимир Димитров, в качеството му на председател на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания в област Разград. Той поздрави участниците в срещата с настоящия ден за информираност, солидарност и подкрепа и подчерта значението на активния диалог между институциите, организациите и гражданите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

В срещата участваха представители на местните организации на и за хора с увреждания – Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Съюза на глухите, Сдружението на диабетно болните, пенсионерски клубове, Федерацията на жените в Разград и др.

Д-р Янка Николова от Регионалната здравна инспекция – Разград, която представи кратка презентация с обобщени статистически данни за издадените решения на ТЕЛК и НЕЛК в областта по различни показатели. Тя разясни и ключови моменти от нормативната уредба, като отдели време да отговори на всички въпроси, поставени от участниците.

В рамките на срещата бяха представени и обобщени статистически данни за тенденциите в издаването на експертни решения в област Разград.

Отбелязва се, че броят на новите освидетелствани лица се увеличава през последните три години (1664 за 2023 г., 1804 за 2024 г. и 1800 до 27.11.2025 г.), докато броят на преосвидетелстваните лица остава относително постоянен (3059 за 2023 г., 3051 за 2024 г. и 3115 до 27.11.2025 г.) .

Бяха представени и данни за преминалите през ТЕЛК лица през периода 2021 – 2025 г. Статистиката показва, че във възрастовата група лица под 16 години общо 655 деца са освидетелствани и преосвидетелствани, от които 486 са определени като нуждаещи се от чужда помощ. Във възрастовата група лица над 16 години общо 16 326 лица са освидетелствани и преосвидетелствани, като 2 379 от тях са с определена чужда помощ.

Водещите заболявания, заради които жителите на област Разград преминават през ТЕЛК, съгласно издадените за 2025 г. експертни решения по класове болести за област Разград са следните: болести на органите на кръвообращението – 1274 (26,03%), психични и поведенчески разстройства – 822 (16,8%), новообразувания – 653 (13,34%), болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата – 536 (10,95%), болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан – 440 (8,99%) и болести на нервната система – 217 (4,43%).

Данните за 2025 г. показват, че водеща диагноза по международната класификация на болестите сред лицата, преминали през ТЕЛК, е параноидната шизофрения – 219 решения. Следват неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения – 208 решения, последици от мозъчен инфаркт – 163, застойна сърдечна недостатъчност – 142, други видове стенокардия – 138, както и захарен диабет – 131.

Представени бяха и актуалните промени в нормативната уредба, свързани с издаването на експертни решения. Според новите правила, ТЕЛК комисии функционират във всички държавни и общински многопрофилни болници, както и в комплексните онкологични центрове. На територията на област Разград на този етах ТЕЛК работи в МБАЛ – Разград и МБАЛ – Кубрат.

Експертните решения вече се съставят като електронни документи.

При определяне на трайно намалена работоспособност комисията се произнася въз основа на наличната медицинска и друга документация, без да се извършва клиничен преглед. Клинични прегледи се извършват само в определени случаи – при липса на документация, когато лицето не може да се снабди с необходимите медицински документи, при необходимост от домашен или болничен преглед, както и когато ТЕЛК отхвърля професионален характер на заболяването.

Разпределението на заявленията-декларации, подадени по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане за разглеждане от съответната ТЕЛК, се извършва на случаен принцип чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им в информационната база данни. Целта е да се гарантира прозрачност и безпристрастност на процеса и да се съкрати срока за издаване на експертните решения, забавян досега поради неравномерното разпределение и претоварване на ТЕЛК в някои области.

Регионалните здравни инспекции уведомяват служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока, определен в предходното експертно решение.

Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.

Д-р Николова подчерта, че е изключително важно хората с увреждания да спазват сроковете за подаване на документи за преосвидетелстване, за да не се стигне до спиране на социални плащания.

Присъствието на широк кръг организации допринесе за конструктивен обмен на мнения и поставяне на актуални въпроси, на които представителя на Регионалната здравна инспекция – Разград отговаряше изчерпателно.

По време на дискусията представители на организациите на хората с увреждания отправиха предложение Регионалната здравна инспекция – Разград да съдейства новите лица с експертни решения на ТЕЛК да бъдат насочвани към съответните местни организации, ако желаят да се включат в тях. Беше поискано информация за координати и контакти да бъде предоставяна по ясен и достъпен начин.

Областна администрация Разград заяви готовност да окаже съдействие като обобщи и предостави необходимата информация към РЗИ, за да бъде поставена на информационните табла в инспекцията и да достига до всички заинтересовани граждани.

Областният управител Владимир Димитров изрази увереност, че проведената среща е била полезна и конструктивна, и заяви, че институцията ще продължи да работи в посока сътрудничество и подкрепа на хората с увреждания в региона.

