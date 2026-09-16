Областният управител свика среща на институции за предстоящите избори

Областният управител Айлин Башева проведе институционална среща за подготовката и организацията на предстоящите избори на 25 октомври. В нея участваха председателят на РИК – Разград Силвия Великова, секретарят на комисията Гюнал Кадиров, директорът на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград д-р Станимир Георгиев, Началникът на охранителна полиция Иван Атанасов и директорът на „Информационно обслужване“ АД – клон Разград Ивелина Дамянова.

В срещата участваха още областният управителски екип – секретарят на областната администрация Светлин Симеонов и заместник областният управител д-р Косьо Косев.

По време на срещата представителите на институциите представиха подготовката в своите направления и посочиха евентуални затруднения и въпроси, които могат да възникнат в изборния процес и изискват координирани действия и съвместни решения.

Сред разискваните въпроси бяха и евентуални затруднения при упражняване правото на глас на пациенти на болницата, като бяха обсъдени всички възможни варианти. Д-р Георгиев се ангажира с помощта на медицинския персонал да улеснят хората, на които се налага да гласуват в секцията на МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Обсъдена беше необходимостта от добра комуникация между институциите, за да бъде гарантирана цялостната организация и нормалното протичане на изборния ден.

„За нас е важно всички институции да работят в добра координация и да реагираме своевременно при възникване на проблеми. Целта е изборният процес да бъде организиран спокойно, законосъобразно и прозрачно“, заяви областният управител Айлин Башева.

Подобни институционални срещи ще се провеждат регулярно до изборния ден. Те са част от координацията между институциите, които имат пряко отношение към организацията, сигурността, техническото обезпечаване и нормалното протичане на изборите.