Областният управител проф. Владимиров: Съединението не е спомен от миналото, а зов към настоящето, призив за силна държавност, работещи институции и отговорност към бъдещето на България

Преди 141 години българите показаха нещо, което доскоро сякаш бяхме забравили – че страната ни не се нуждае от нечие разрешение, за да определя собствената си съдба. Съединението ни припомня, че когато националната воля е силна, чуждите сметки остават без значение и сами намираме пътя да отстояваме най-доброто за Отечеството“, с тези думи областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров се обръща към русенци по случай предстоящото отбелязване на 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия „Нашите предшественици не са питали дали моментът е удобен. Те са знаели, че има времена, в които примирението е по-опасно от неизвестността. Сега от нас се иска същото – характер, защото разделението не идва само от карти и договори, а от политическо равнодушие, лични сметки, зависимости, от вечния навик някой друг да ни казва кое е възможно и кое не“, допълва проф. Владимиров. „Съединението не е спомен от миналото – то е зов към настоящето, призив за силна държавност, работещи институции и отговорност към бъдещето на България – свободно, суверенно и достойно. Нека заедно върнем държавността, самочувствието на народа и България в центъра на българската политика“, казва още областният управител на Русе.

Припомняме, че утре от 11.30 ч. пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война на площад „Александър Батенберг“ ще се проведе церемония по полагане на венци и цветя, организирана от Община Русе. В празничната програма се предвижда слово да бъде произнесено и от заместник областният управител д-р Валери Йорданов.