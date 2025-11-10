понеделник, ноември 10, 2025
Региона

Областният управител проф. Христина Янчева се срещна с новия генерален консул на Турция в Пловдив

Турският дипломат ще работи за подобряване на транспортната свързаност между двете страни, вижда потенциал в каргополетите от летище Пловдив

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева проведе първа официална среща с новия генерален консул на Турция в Пловдив Емре Манав, който пое поста от Корхан Кюнгюрю. В срещата участваха също заместник-областният управител д-р инж. Атанас Ташков и главният секретар Николай Чунчуков.

В своето експозе проф. Янчева направи кратко представяне на Пловдивска област и очерта приоритетите за сътрудничество между нашите две приятелски страни – икономика, образование, култура и туризъм. Тя припомни и общите инициативи до момента – сътрудничество с област Одрин, партниране в различни форуми за подпомагане на връзките между бизнеса, подкрепа на културни събития за сближаване, образователни и социални инициативи. Проф. Янчева подчерта създадените силни връзки между висшите учебни заведения в Пловдив и вузове от Турция. През последните години са изградени изключително добри контакти на ниво висше образование и по различни програми се осъществява постоянен обмен на студенти и преподаватели.

Турският дипломат благодари за топлото посрещане и подчерта, че е щастлив да поеме своя мандат в България и да работи в един толкова древен и красив град като Пловдив. Той идва от Киев, а също е бил на мисии в Грузия, Казахстан и САЩ.

„Ще продължа да работя за добрите връзки между турския и българския бизнес, за представянето на турската култура в България, за засилване на връзките в областта на образованието“, коментира от своя страна г-н Манав. За него обаче важен акцент ще бъде и подобряването на транспортната свързаност на Пловдив и региона с Турция. Една от следващите му срещи е с ръководството на летище „Пловдив“. Той се надява не само да бъдат възобновени полетите от Пловдив до Истанбул и големите туристически центрове, но и да бъдат включени и нови до по-далечни дестинации. Освен това  вижда сериозен потенциал в областта на карго полетите.

На финала на срещата проф. Янчева и генералният консул размениха протоколни подаръци и си обещаха по-чести срещи по конкретни въпроси.

