Областният управител приветства участниците в научна конференция, посветена на археологическите и историческите проучвания на Видин и Видинския край

Двудневният форум се провежда в Конферентния център на държавната администрация и е посветен на100-годишнината от рождението на археолога Йордана Атанасова и 115 г. музейно дело във Видин.

„Градът като средище на различни епохи и цивилизации е място, където всеки камък е свидетел на историята, а всеки пласт земя – ключ към ново познание. Вярвам, че опазването на културното наследство е не само научна, но и обществена мисия. Убедена съм, че миналото дава сили и самочувствие на един народ, за да гради уверено своето бъдеще“, каза в приветствието си областният управител д-рАни Арутюнян.

Конференцията във Видин събра изследователи от различни научни области, които представят разработки, свързани със Северозападна България. Сред темите на изследванията са нови открития в археологията на региона, проучвания върху наследството от римската епоха, средновековнатаистория на Видинското царство, етнографски изследвания и съвременни подходи за дигитализация и опазване на културното наследство.

В рамките на форума, който се организира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, в музеите „Конака“ и „Кръстата казарма“ във Видин – днес от 17:00 ч., и утре, 24 октомври, от 11:30 ч. – могат да се видят изложбите „Археологът зад откритията“ и „Благословен е този, който дарява“.

