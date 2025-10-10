Областният управител присъства на тържественото отбелязване на 130-годишнината от създаването на Военно окръжие II степен – Видин

Днес, 10 октомври 2025 г., областният управител на област Видин г-жа Ани Арутюнян уважи тържественото събитие, посветено на 130 години от създаването на Военно окръжие – Видин.

Областният управител връчи поздравителен адрес на майор Цветомир Цветанов, като изрази признателност за професионализма, отговорността и отдадеността, с които военнослужещите, преминали през редиците на Българската армия и превърнали се в достойни защитници на Родината, изпълняват своя дълг към отбраната и сигурността на страната.

В рамките на честването, за принос и дългогодишна служба с грамота и плакет бе отличен подполковник от резерва Димитър Маринков – дългогодишен директор на Военно окръжие – Видин. На церемонията бяха връчени грамоти на видински ученици – седмокласници от ППМГ „Екзарх Антим I“ и ОУ „Иван Вазов“ – за участие в конкурс за есе, посветен на 140-годишнината от Сръбско-българската война.

На събитието присъстваха полковник Иван Иванов – началник на Военно окръжие I степен – гр. Плевен, представители на местната власт, ръководството на ОД на МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Гранично полицейско управление, военнослужещи, ветерани, граждани и гости.

За празника ансамбълът при НЧ „Св. Паисий Хилендарски – 1926“ – село Иново поздрави гостите с танцови изпълнения, а членовете на Патриотичен клуб „Бдинци“ представиха експозиция от въоръжение и снаряжение от Сръбско-българската война.

