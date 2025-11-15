събота, ноември 15, 2025
Областният управител присъства на 35-годишнината от учредяването на организацията на инвалидите във Видин

По покана на ръководството на общинската организация областният управител на Видин бешесред официалните гости на празничното събитие. Г-жа Ани Арутюнян отправи поздравление към членовете на организацията и подчерта ключовата ѝ роля за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания в региона. „В продължение на три и половина десетилетия Вашата организация е извор на подкрепа, сплотеност и надежда. С общите си усилия доказахте, че когато хората са обединени, могат да изградят общност, в която всеки да се чувства ценен и приет. Вашият принос за развитието на социалната среда в нашия град е значим и заслужава най-искрено възхищение“, заяви областният управител и връчи поздравителен адрес на председателя на Управителния съвет г-н Ваньо Диков. 

Годишнината събра над 130 членове, общественици, доброволци и партньори от България и Сърбия, които през годините с труд и отдаденост са допринесли за развитието наместната организация. 

