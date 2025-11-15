Областният управител посрещна във Видин извънредния и пълномощен посланик на Румъния 

Днес, 15 ноември 2025 г., в сградата на областна администрация Видин, областният управител г-жа Ани Арутюнян проведе работна среща с Нейно превъзходителство БръндушаЙоана Предеску – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България.

В хода на разговора областният управител и посланикът подчертаха значението на дългогодишните партньорства и устойчивото развитие на регионите от двете страни на границата. Акцент бе поставен върху укрепванетона икономическите и културните връзки, така също и за развитието на сътрудничеството в рамките на трансграничните програми.

Специално внимание бе отделено на възможностите за разширяване на обхвата на съвместните европейски проекти, насочени към подобряване на транспортната свързаност, развитието на туризма и създаването на по-добри условия за бизнеса. Обсъдени бяха и перспективи за нови инициативи, които да подпомогнат социално-икономическото развитие на пограничните райони.

В края на визитата г-жа Арутюнян и Нейно превъзходителство г-жа Предеску изразиха увереност, че доброто сътрудничество между двете държави ще продължи да се развива чрез реализирането на стратегически проекти, носещи нови възможности за местните общности в българските и румънските гранични региони.

Facebook

Twitter



Shares