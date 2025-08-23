Областният управител поднесе цветя пред новоизградения паметник на Васил Левски в гр. Брегово

Г-жа Ани Арутюнян отдаде почит към Апостола на свободата, като акцентира, че с делата си, всеки българин трябва да се стреми да следва заветите на великия син на България.

„Убедена съм, че паметта му ще продължава да вдъхновява поколенията в стремежа им към свобода, справедливост и единство“, категорична бе Арутюнян.

Бронзовият бюст-паметник, който е дарение от родолюбеца проф. д-р Иван Гаврилов, бе открит по време на 5-о издание на двудневния фолклорен фестивал „Хоро се вие край Тимок“ в пограничния град, а негов автор е скулпторът Илия Боляров.

Областният управител поздрави организаторите, жителите и гостите за това, че ревностно пазят живата магия на българските традиции, фолклор, бит и култура. „Поддържайте пламъчето на българщината и го предавайте нататък“, отправи апел г-жа Арутюнян.

