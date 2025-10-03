Областният управител на Видин прие в кабинета си министъра на здравеопазването

Областният управител на Видин г-жа Ани Арутюнян обсъди с Министъра на здравеопазването на Република България доц. д-р Силви Кирилов, дм ангажиментите на държавата за осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване за всички граждани.

По време на срещата бяха дискутирани предизвикателствата в сектора, предлаганите медицински услуги във Видинска област, както и възможностите за кадрово обезпечаване и закупуване на медицинска апаратура за Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин.

Здравният министър и областният управител се обединиха около необходимостта от общи усилия и готовност за намиране на нови възможности за подобряване на условията за пациентите в болничното заведение.

Министър Кирилов бе на посещение в града във връзка с откриването на осмото в страната болнично вертолетно летище. Той проведе разговори с ръководството на видинската болница, като се запозна с условията на работа и в други държавни здравни институции.

