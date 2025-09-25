Областният управител на Видин откри в Народното събрание изложбата „ПроменениТЕ – за живота след приемната грижа“

Към края на юли 2025 г. в България 1481 деца са в приемна грижа, от които 152 имат увреждания

В рамките на инициативата за насърчаване на институционалната и обществена подкрепа за младежи в преход към самостоятелен живот, г-жа Ани Арутюнян подчерта необходимостта от устойчива подкрепа за младите хора, израснали в приемни семейства, както и от поддържане на социалния си ангажимент към развитието на приемната грижа. „Благодарение на широкия обществен отзвук уязвимите младежи получават признание и видимост, а техните истории оставят следа на надежда и вдъхновение, като уверено могат да поемат към своето бъдеще“, заяви по време на откриването на експозицията областният управител на Видин.

Изложбата представя 20 портретни фотографии от абитуриентския бал на младежите, напускащи социалната грижа. Тя е инициатива с обществена кауза на Националната асоциация за приемна грижа.

„ПроменениТЕ – за живота след приемната грижа“ може да бъде видяна през следващите две седмици в Мраморното фоайе в сградата на Народното събрание в столицата.

