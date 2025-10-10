Областният управител на Видин наблюдава съвместно областно учение на съставните части на Единната спасителна система при ПТП

Официален гост на събитието бе заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов

Практическо занятие на тема: „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за ПТП с пострадали“ се проведе на неохраняем железопътен прелез във Видин. По време на учението бе разигран сигнал за настъпила катастрофа между товарен влак и лек автомобил с четирима ранени, единият от които – тежко.

При практическото проиграване на действията, областният управител на Видин г-жа Ани Арутюнян обърна специално внимание на важността от провеждането на пълномащабни учения с цел координиране на действията на институциите за бързо и адекватно справяне с извънредни ситуации, както и съкращаване на времето за реакция.

Демонстрацията, част от Годишната план-програма за безопасност на движението по пътищата на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, премина при спазване на всички изисквания за безопасност, като преди това бе проведена щабна тренировка.

В събитието се включиха пожарникари от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, сектор СОД при РД „ПБЗН“ – Монтана, представители на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Видин, медици от Центъра за спешна медицинска помощ, доброволци от БЧК, общински служители, представители на Областното пътно управление и СБА във Видин, както и дежурни служители от „Подрайон-Видин“ към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

