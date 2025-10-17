Областният управител на Видин е домакин на национална конференция, посветена на 110 години от началото на Първата световна война

Областният управител на Видин д-р Ани Арутюнян получи почетен знак от Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Отличието й бе връчено по повод активната подкрепа за инициативи, насочени към съхраняване на историческата памет и патриотичното възпитание на младите поколения.

В Конферентния център на държавната администрация, под звуците на химна на Видин – маршът „Бдинци лъвове, титани“, форумът бе открит от директора на Регионалния исторически музей – д-р Христина Кирилова.

Областният управител на Видин д-р Ани Арутюнян приветства учените, изследователите и обществениците, участващи в Националната научно-приложна конференция с международно участие и открит урок по родолюбие на тема: „Участието на България в Първата световна война през 1915 г.“ „Преди повече от век България е направила крачка, която завинаги е белязала съдбата й – водена от стремежа към обединение, но и от тежка логика на геополитическите реалности. Войната не е минало, а урок по национална отговорност – история, която не можем да пренапишем, но сме длъжни да осмислим. Историческата памет е компас, който ни напомня какво ни е струвало да бъдем свободен народ и държава“, отбеляза областният управител.

След края на дискусиите днес участниците в пленарното заседание ще поднесат венец пред паметника на Трети пехотен Бдински полк.

В рамките на конференцията бе представена пътуваща изложба „16 есета Другото лице на воините ни“, съдържаща фото разкази и илюстрации от живота на редови войници, родом от Видинския край – от деня на мобилизацията им до края на войната.

На форума присъстваха представители на Министерството на отбраната, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, местната власт и родолюбиви граждани.

Конференцията се провежда под патронажа на министъра на отбраната на Република България и ще продължи утре, 18 октомври 2025 г., в гр. Благоевград. Преди това събитието се състоя в градовете София и Чирпан.

Facebook

Twitter



Shares