Областният управител на Стара Загора присъства на честването на 76-годишнината от създаването на Военно формирование 36150

Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на тържественото честване на 76 години от създаването на Военно формирование 36150 – град Стара Загора.

Събитието започна с тържествено строяване, водосвет за здраве и приветствени слова от официалните гости. Д-р Неделчо Маринов благодари на офицери, сержанти и войници за тяхната вярна служба в името на Република България:

“За мен е чест да съм сред Вас и да бъда в храма на мъжеството, храбростта и човечността. Желая на всички Вас здраве, за да имате възможността спокойно и уверено да продължавате да служите на Майка България!”

Военнослужещи и цивилни служители бяха наградени от командира на Военно формирование 36150 подполковник Владимир Димитров. Тържествените чествания завършиха с показ на радиолокационна и зенитно-ракетна техника.

