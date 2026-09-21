Областният управител на Русе: Независимостта е мяра за нашето достойнство

Проф. Любомир Владимиров отправи послание към русенци по повод 118 години от обявяването на Независимостта на България

Областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров отправи послание към жителите на областта по повод предстоящата 118-а годишнина от обявяването на Независимостта на България.

„Патриотизмът на XXI век не е само символи и ритуали, а осъзнаването България да има свой интерес и собствен глас, който да бъде чут“, заявява Владимиров. По думите му Независимостта е не само спомен за велик исторически ден, но и мярка за достойнството, отговорността на институциите и отношението на гражданите към бъдещето на страната.

Областният управител определя провъзгласяването на Независимостта през 1908 г. като израз на национална воля и държавническа зрялост. Според него съвременното разбиране за независимост предполага България да има собствен избор за посоката на развитие и да участва в Европа и света като равноправна държава, която познава и отстоява своите приоритети.

„От нас зависи дали ще оставим след себе си България по-силна, по-уверена и по-единна. Да не се отказваме от правото си да пишем собствената си история“, посочва още проф. Владимиров.

Русе ще отбележи 118 години от Независимостта на България на 22 септември от 11:00 часа с тържествена церемония пред Паметника на свободата. Информацията за подготвяната церемония е публикувана и от Община Русе.

В рамките на празничната програма се предвижда проф. Любомир Владимиров да произнесе слово, а пред Паметника на свободата да бъдат положени венци и цветя.