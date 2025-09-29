Областният управител на Пловдив открива кампанията „Здраве близо до теб“

Старт на кампанията „Здраве близо до теб“, който ще се проведе на 30 септември 2025 г. от 10:30 ч. във фоайето на Областна администрация – Пловдив, (пл. „Никола Мушанов“ № 1, Пловдив).

Кампанията се провежда под патронажа на областния управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева със съдействието на Медицински център „Фючърмед“.

Целта на инициативата е чрез използване на телемедицински станции Hubis Telemedicine Station да се извършат безплатни профилактични прегледи в 11 населени места от областта на пациенти от рискови групи, включително възрастни хора, хора с хронични заболявания и лица с ограничен достъп до здравни услуги.

По време на профилактичните прегледи ще бъдат измерени основни здравни показатели (ЕКГ, кръвно налягане, глюкоза, сатурация и др.), консултация с медицински специалисти и изготвяне на индивидуални здравни препоръки.

Facebook

Twitter



Shares