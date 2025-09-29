понеделник, септември 29, 2025
Областният управител на Пловдив открива кампанията „Здраве близо до теб“

Старт на кампанията „Здраве близо до теб“, който ще се проведе на 30 септември 2025 г. от  10:30 ч. във фоайето на Областна администрация – Пловдив, (пл. „Никола Мушанов“ № 1, Пловдив).

Кампанията се провежда под патронажа на областния управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева със съдействието на Медицински център „Фючърмед“.

Целта на инициативата е чрез използване на телемедицински станции Hubis Telemedicine Station да се извършат безплатни профилактични прегледи в  11 населени места от областта на пациенти от рискови групи, включително възрастни хора, хора с хронични заболявания и лица с ограничен достъп до здравни услуги.

По време на профилактичните прегледи ще бъдат измерени основни здравни показатели (ЕКГ, кръвно налягане, глюкоза, сатурация и др.),  консултация с медицински специалисти и изготвяне на индивидуални здравни препоръки.

