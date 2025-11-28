Областният управител на Хасково взе участие във форума „Южна България – рестарт и постижими цели“

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова взе участие във форума „Южна България – рестарт и постижими цели“, организиран от медийната платформа „24 часа“ в Пловдив. Събитието, част от националната кампания на медията „Общините – перспективи 2027“, се проведе в Културен дом „Борис Христов“ и събра представители на местната власт, изпълнителната власт, народни представители, бизнеса и академичната общност от региона.

В рамките на форума бяха обсъдени ключови теми за развитието на Южна България – перспективи за икономически растеж, подобряване на инфраструктурата, транспортна свързаност и съвместни стратегии между общините за привличане на инвестиции.

В дискусиите се включиха и двама вицепремиери – министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Домакини на събитието бяхакметът на Пловдив Костадин Димитров и областният управител на област Пловдив Проф. д-р Христина Янчева.

Д-р Здравкова подчерта значението на активното регионално сътрудничество и целенасочените инвестиции като фактор за устойчивото развитие на Южна България. Тя заяви, че за всички нас е от ключово значение институциите да работят в синхрон, така че регионът да реализира своя потенциал.

