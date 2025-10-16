Областният управител и русенските депутати от ГЕРБ-СДС обсъдиха напредъка на България към еврозоната

Напредъкът на страната ни по пътя към еврозоната бе обсъден на среща между областния управител Драгомир Драганов, неговия заместник Георги Георгиев и народните представители от ГЕРБ-СДС Георги Кръстев и Николай Братованов.

Драганов поздрави двамата за активната им роля в разясняването на широката общественост за ползите от еврото. Областният управител подчерта ролята на правителството в подготовката за членството и подчерта значението на институционалната последователност и стабилност в този ключов за страната процес. Той отчете, че много бизнеси вече оперират с евро и е важно да се обсъдят дългосрочните икономически ефекти и обществото да се информира с конкретни данни, за да се избегнат необосновани негативни нагласи. Драганов каза още, че правителството е предприело необходимите мерки срещу спекулативното покачване на цените.

Депутатът Георги Кръстев, който е и областен координатор на ГЕРБ в крайдунавския град, бе категоричен, че еврозоната ще направи икономиката по-защитена и стабилна. „За гражданите въвеждането на еврото означава предвидимост и удобство. Цените ще бъдат по-сравними, пътуванията и покупките в чужбина – по-лесни, а спестяванията – по-сигурни. То ще направи ежедневието ни по-близко до това на милиони европейци, които вече споделят тази обща икономическа и културна рамка“, сподели от своя страна Братованов. По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България присъединяването ни кум еврозоната ще доведе до намаляване на разходите за превалутиране с около 53%, улесняване достъпа до кредитиране и предоставяне на по-добри условия за емитиране на ценни книжа. „Приемането на еврото е доказателство за доверието, което Европа има в България – за усилията ни да поддържаме стабилни финанси, прозрачност и отговорна икономическа политика. Това е знак, че сме част от общност, която споделя не само валута, но и ценности, като солидарност и взаимна подкрепа“, категоричен бе Кръстев.

В рамките на срещата Братованов представи и предложената от него инициатива за обсъждане на предизвикателствата пред малките и средния бизнес в региона и набелязване на възможности за техното преодоляване. Събитието ще се състои идния понеделник /20 октомври/ от 17.00 часа в зала 2 на хотел „Рига“. „Като че ли досега гласът на малкия и средния бизнес, който е основната движеща икономическа сила в русенския регион, остава нечут“, сподели народният представител. Именно недостига на работна ръка, кредитирането и транспортната свързаност се очертават като основни проблеми пред бизнеса в Русе и региона, посочи още Братованов.

Facebook

Twitter



Shares