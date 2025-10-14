Областният управител и министъра на здравеопазването обсъдиха актуалните въпроси за здравеопазването в региона

Областният управител представи на министъра на здравеопазването основните въпроси на лечебните заведения и лекарските съсловия в областта.

Мария Башева припомни за необходимостта от ново кухненско оборудване за Държавната психиатрична болница в Севлиево. Министър Кирилов разясни, че вече е посетил лечебното заведение, като посочи, че казусът е сведен до вниманието му и са предприети конкретни действия.

Ремонт на операционен блок и финансиране за релокализиране и ремонт на детското отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е втората тема, която обсъдиха, като министърът поясни, че детското здравеопазване е приоритет за министерство.

Башева предаде и три искания от Районната колегия на Българския зъболекарски съюз в Габрово.

В рамките на посещението министър Кирилов посочи като основен проблем кадровият дефицит, като акцентира и върху липсата на специалисти за Регионалните здравни инспекции.

Facebook

Twitter



Shares