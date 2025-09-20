Областният управител Драгомир Драганов запретна ръкави и даде официален старт на кампанията „Да изчистим България заедно“



Областният управител Драгомир Драганов запретна ръкави и даде официален старт в Русенско на най-мащабната доброволческа инициатива у нас – „Да изчистим България заедно“.

Той и десетки служители на ръководената от него институция избраха да почистят силно замърсения район между двете кръгови кръстовища при Дунав мост. Там ежедневно спират стотици камиони, изчаквайки да преминат границата със северната ни съседка Румъния. „Това е една от основните транспортни артерии в региона, а и често първото място, което виждат чужденците, влизайки в страната ни. Никак не е приятно първото впечатление да е от замърсени канавки и изхвърлени метални кенчета и кърпички“, коментира Драганов. Областният управител обясни, че по този начин той и колегите му искат да дадат личен пример и да привлекат повече хора в кампанията. Драганов за пореден път отбеляза, че е много важно да се предприемат и адекватни мерки за недопускане на замърсяване на природата чрез изхвърляне на битови отпадъци на неподходящи места. Припомняме, че и тази година водеща роля в организацията по голямото почистване имат отново от Областната управа и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Само преди дни от Областната управа в крайдунавския град раздадоха на общините в региона 1100 чувала и над 2200 броя ръкавици, осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. И тази година, със съдействието на Министерството, по време на кампанията – общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия. Осигурени са и бонове за дизелово гориво и бензин за общинските администрации, който ще извозват отпадъците. От Областната управа апелират към всички институции и граждани, включващи се в инициативата да изпратят информация за мястото на почистване, броя на доброволците и събраното количеството отпадъци в съответната Общинска администрация. Фокусът на инициативата тази година е устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци. Само през миналата година в Русенско в кампанията участваха повече от 8000 души, които почистиха около 160 места и 11 нерегламентирани сметища. През 2022 г. областта отбеляза абсолютен рекорд и в кампанията участваха почти 27 000 души. По данни на световната организация Let’s Do It World, всеки 10 тона почистени отпадъци с доброволчески труд спестяват 22 млн. евро. World Cleanup Day се провежда под патронажа на Европейския парламент и е част от календара на ООН.

Facebook

Twitter



Shares