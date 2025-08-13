Областният управител Драгомир Драганов свиква среща относно държавните имоти с отпаднала необходимост

Станалата актуална тема за държавните имоти с отпаднала необходимост ще бъде обсъдена днес от 14.00 часа в Зала 1 на Областната администрация в Русе.

Срещата ще бъде водена от областния управител Драгомир Драганов и е продиктувана от запитване на народния представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Иван Белчев. „Аз и екипът ми ще представим актуална информация за имотите, които са държавна собственост. Целта ми е да избегнем всякакви опити за спекулации и най-важното недоверие сред обществеността. Основен приоритет в управлението ми е постигането на максимална прозрачност по всички теми, в които държавата на регионално ниво има участие“, коментира Драганов. Той заяви още, че на този етап 24 имота в Русенско са с отпаднала необходимост, като 13 от тях са поземлени имоти без сгради, 9 представляват поземлени имоти със сгради и 2 са само сградите. Той посочи, че има и редица имоти, които не са под контрола на областния управител, но са държавна собственост и се управляват от други ведомства. Подробности ще бъдат дадени днес от 14.00 часа.

