Областният управител Драгомир Драганов свика спешна среща с всички институции относно утрешното затваряне на Дунав мост

Предприемаме всички мерки, за да не допуснем проблеми при пълното затваряне на Дунав мост през утрешния ден, каза областният управител на Русе Драгомир Драганов, който по-рано днес свика спешна среща с всички институции, имащи отношение по темата. Той обясни, че е създадена организация между всички държавни институции и действията между тях са координирани, за да не се стигне до струпвания на леки и товарни автомобили. Драганов коментира, че за момента не се налага задействане на системата BG-ALERT, както е било в средата на месец юни тази година. Причината е, че към момента трафикът е намалял значително в сравнение с лятото и няма наплив от туристи и съответно леки автомобили в двете посоки. По последни данни за последните 24 часа от страната в посока северната ни съседка през Дунав мост при Русе – Гюргево са излезли общо 3853 леки и товарни автомобили, като близо 33% от тях или 1259 са камионите.

Припомняме, че утре от 09.00 часа сутринта до 21.00 часа през моста няма да могат да преминават леки автомобили. За тежкотоварни превозни средствата забраната ще важи до 09.00 часа сутринта на другия ден – 5 ноември. Ограничението за преминаване е и в двете посоки – от България към Румъния и от Румъния към България, като то е за всички видове превозни средства. Целта е да се избегне генерирането на вибрации по време на технологичния процес за получаване на първоначалната якост на бетона при свързването на стоманобетонните панели от двете ленти.

Сред мерките, които бяха обсъдени на срещата са включване на 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция „Гранична полиция“, които ще регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско. Също така камионите над 3.5 тона ще бъдат спирани в района между гара Бяла и град Бяла, като ще се въведе режим за тяхното поетапно пропускане към Русе. Тежкотоварният трафик ще бъде спирани и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра. Веднага след възобновяването на движението за леки автомобили, ще бъдат отворени всички шест гишета на ГКПП „Дунав мост“, където водачите на коли могат да заплатят дължимата такса за преминаване през съоръжението. Преминаването на автомобилите през моста ще продължи да се извършва на принципа на добре познатото досега адаптирано управление на трафика, което означава, че с приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи превозни средства. На следващия ден, когато бъде пуснат тежкотоварният трафик и при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция „Митници“ ще се пусне и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси.

Най-близките алтернативни гранично контролно-пропускателни пунктове са Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.

Областният управител Драгомир Драганов е в постоянен контакт с българските и румънските власти.

