Областният управител Драгомир Драганов поздрави районния мюфтия за утвърждаването на ценности като взаимно уважение и толерантност



Все повече хора се включват в кампанията на Мюсюлманското изповедание в подкрепа на деца без родители „Седмица на сираците“, стана ясно от среща между областния управител на Русе Драгомир Драганов и районния мюфтия Юджел Хайредин, който днес отбелязва 46-ия си рожден ден.

Инициативата включва редица активности като лекции и благотворителни базари. Средствата, събрани при организирането им, постъпват в специален фонд. Чрез него деца до 16-годишна възраст /без значение на религиозната или етническата си принадлежност/, които са загубили своите родители, получават месечна помощ в размер на 90 лв., или 1080 лв. годишно.

През месец Рамазан сираците получават и надбавка в размер на 90 лв. Към настоящия момент, с общите усилия на институцията и вярващите, Мюсюлманското изповедание подпомага 626 деца. В Русенско децата, които получават подобна помощ са 12, а събраните средства само от хората в региона са близо 18 000 лева. Наред с финансовата помощ от Районното мюфтийство организират и редица срещи с тях като израз и на моралната подкрепа, която могат да получат.

„Не е само до това да се дадат едни пари. Тези деца трябва да се почувстват обгрижвани и уважавани, така че да усетят комфорт, въпреки своите липси“, каза Юджел Хайредин. В началото на кампанията през 2013 година в цялата страна са били подпомагани само 7 деца в нужда. Драганов благодари на районния мюфтия за последователната работа и за усилията, които полага за укрепване на диалога, разбирателството и единството в обществото, както и за високия морален пример, който дава със своята отдаденост и почтеност. „В съвременния свят, белязан от динамични промени, бързо развиващи се технологии, глобална свързаност и нарастващи обществени предизвикателства, ролята на религиозните лидери като морален и духовен коректив придобива особена важност. Да бъдеш коректив в религията днес означава не само да пазиш чистотата на учението и традицията, но и да създаваш мост между духовните принципи и реалностите на модерното общество“, заяви Драганов и посочи значението за

утвърждаването на ценности като взаимно уважение и толерантност. Областният управител увери районния мюфтия, че подкрепата на държавата към различните вероизповедания ще продължи, защото те са съществен елемент от демократичния обществен модел и гарант за мирно и уважително съжителство. „Когато държавата и вероизповеданията работят в партньорство, обществото печели“, категоричен бе Драганов. В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за финансиране от държавния бюджет на дейности по възстановяване на джамии в региона. На този етап все още се изготвя проектната документация и тепърва предстои направата на количествено-стойностни сметки.

