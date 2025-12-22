Областният управител Драгомир Драганов отчете успешна година по време на среща с медиите в Русенско

2025 година беше успешна и, най-важното за нас във България, мирна година. Постигнаха се изключително добри резултати, отчете областният управител на Русе Драгомир Драганов заедно съсзаместника си Георги Георгиев по време на среща с медиите по-рано днес. Като основен плюс Драганов посочи последователна работа, добро сътрудничество с държавните, местните институции и гражданското общество, както и непрекъснатия стремеж за постигане на по-добри резултати. Посетихме по няколко пъти всички общини на територията на областта и по различни поводи сме реагирали най-адекватно на всички въпроси, които са поставили За разлика от другите региони, се запазихме от големи наводнения и от пожари. Единствено проблем беше в Николово със силния дъжд през октомври, но и там въпросът беше решен. Колкото до жп транспорта направихме така, че директната линия до София и обратно„Синият Дунав“ продължава и през следващата година. Има директни влакове с Пловдив и Варна, коментира Драганов. Той посочи, че от следващата година се предвижда и развитие на международната влакова свързаност между Русе и Букурещ. Относно магистралата между Русе и Велико Търново, през тази година над 170 мл. левабяха преведени за обхода на Бяла. Ако не бяха преведени тези пари, имаше опасност да бъде загубено финансирането от ЕС. Разрешението за строеж се забави поради отклонение на газопреносните мрежи и електропроводите, но се очаква да бъде издадено скоро за първия участък, където 100% финансирането е осигурено. В тази връзка напредва и процеса по обезщетяване на собствениците, откъдето минават това трасе. Също така постижение е интермодалният терминал, който е финансиран със 117 млн. лв. и се очаква дабъде готов през 2028 г., посочи Драганов. След изграждането му ще бъде даден на концесия на частна фирма. Областният управител посочи, че продължава ремонтът на Дунав мост, като за последната година над 1,5 млн. автомобила са преминали оттам само на изход от България, което е с над 10% повече. Надяваме се юни-юли догодина да бъдат завършени окончателно петият и шестиятучастък от ремонта на моста и да бъде пуснато вече свободно движението. Като успех Драганов отчете и приключването на сделката за бившия Педагогически институт, в който в рамките на 3 години ще се инвестират около 32 млн.лв. и ще бъде направена модерна база. Подготвяме факултет по медицина с Русенския университет, като направихме и работна група, която задвижи нещата в Министерския съвет и Народното събрание, ноимайки предвид ситуацията, която е в момента с политическата криза, може би тези неща ще се забавят или ще чакаме служебното правителство да може да придвижи този въпрос, обясни областният управител. Изключително важно е на територията на нашата област да бъде изграден този факултет по медицина.

В бюджета бяхме заложили ремонтни дейности за бившата Военна болница, но сега не е ясно дали ще бъдат заложени тези средства за преместване на РЗИ и РИОСВ на територията на Военна болница, допълни Драганов. Всичко беше готово, но със сегашния удължителен бюджет вътре най-вероятно не е вкарана тази стойност, посочи Драганов. Сред другите проекти са проучването на брега на река Дунав от Русе към Мартен за укрепването му, което не е правено от десетилетия.

По отношение на плащането на таксите на Дунав мост има идея да се плащат или онлайн, или на място с монета от 2 евро, или с карта. По този начин ще се избегне опашката на българска територия при преминаването на съоръжението. В момента таксата се събира от Агенция „Митници“, но предстои решение тази пътна такса да се събира от АПИ, защото средствата, които се събират, се превеждат в агенцията.

