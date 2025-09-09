вторник, септември 9, 2025
Областният управител д-р Неделчо Маринов взе участие в откриването на новата академична година в Тракийски университет Стара Загора

Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на тържествената церемония по откриването на академичната 2025/2026 година в Тракийски университет Стара Загора.

Официални гости на събитието бяха заместник-министърът на земеделието и храните, Стефан Бурджев, заместник-кметове от община Стара Загора, областният управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова, председателят на Съвета на ректорите в Република България, проф. Миглена Тимелкова, общественият посредник Иванка Сотирова и др. 

Церемонията се състоя на откритата сцена на Форума на Тракийски университет. Първи с добре дошли поздрави ректорът на учебното заведение, проф. д-р Мирослав Карабалиев: 

„Първият учебен ден е един от най-светлите и емоционални празници за българския народ. Той обединява цялата академична общност и в същото време остава дълбоко личен празник – както за студентите и учениците, така и за техните близки. Пътят, по който поемате, крие още неизвестности, но той е начертан и отъпкан от тези преди вас, които вече са преминали преди вас, трупайки знания и умения. Вървете уверено и смело, а вашите преподаватели ще ви водят, следвайте ги“

Лично обръщение към студенти, преподаватели и ръководство отправи и областният управител д-р Маринов: 

„Това е висшето училище, дало на родината ни министри, областни управители, водещи ветеринарни лекари и специалисти във всички направления. Гордейте се и дерзайте, учете, уважавайте своите преподаватели, накарайте своите родители да бъдат горди с Вас и Вашите постижения. На добър час на всички!“

Към откриването на учебната 2025/2026 година в Тракийския университет се обучават над 9 000 български и повече от 1 000 чуждестранни студенти от над 50 държави. Празничната програма продължи с музикален концерт. 

