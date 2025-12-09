Областният управител д-р Неделчо Маринов проведе регулярна среща с ръководството на EVN

Областният управител д-р Неделчо Маринов посрещна в Областна администрация представители на EVN за регулярна среща, на която се обсъдиха инвестиции, важни проекти и предизвикателствата, свързани с региона. От Борда на директорите на енергийната компания присъстваха Калина Трифонова, заместник-председател на EVN България, и Здравко Братоев, заместник-председател на EVN ЕР Юг.

Срещата започна със запознаване с новото мрежово разделение по области. След окрупняване, остават 12 мрежови региона част от ЕР Юг, като 2 от тях попадат на територията на област Стара Загора – мрежови региони Стара Загора и Карлово-Казанлък. Остава непроменена организацията на дежурствата, отговарящи за отстраняване на аварии, но е закупена нова високопроходима техника, която допълва автопарка на EVN с десетки автовишки, моторни шейни, специализирани верижни машини и товарни автомобили с кран.

По отношение на инвестиции, само за 2025 г. са вложени 18,9 млн. лв. в развитието на мрежата и повишаването на сигурността на захранване в област Стара Загора, а чрез поставянето на нови електропроводи се констатира трайно намаляване на загубите по мрежата. Общата стойност на инвестираните средства в региона за последните 20 години възлиза на 228,8 млн. лв, като това включва 1 893 км нови електропроводи и 293 нови трафопоста и възлови станции.

Извършени са подобрения в обслужването на клиентите на EVN по два начина – чрез внедряването на робот-агент с изкуствен интелект, който прави автоматична проверка за евентуално настъпили аварии в района на потребителя и чрез развиването на онлайн портала на енергийната компания, което дава възможност на клиентите да извършват промени без да е необходимо да отидат до физически офис.

Д-р Неделчо Маринов благодари за доброто сътрудничество между EVN България и Областна администрация Стара Загора и местните власти през годините и им пожела спокойна зима и по-малко тежки аварии.

