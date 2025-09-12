Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на среща по повод Седмицата на Пожарната безопасност

По повод Седмицата на пожарната безопасност, началникът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стара Загора, старши комисар Стоян Колев свика за среща структурите, които са част от Щаба на областния управител за защита при бедствията и взаимодействие с националния и общинските щабове.

Сред присъстващите на събитието бяха и представители от доброволни формирования, които при нужда помагат в работата на пожарникарите.

Старши комисар Колев запозна присъстващите с обобщени данни за сигналите, на които Пожарната е реагирала в периода 01.06.2025 – 09.09.2025г. Броят на обслужените произшествия са общо 1 150, като се постави акцент върху няколко от по-тежките инциденти, сред които пожарът в местността „Седми километър“ край гр. Стара Загора и край населените места Полски градец, Мъдрец и Обручище, за някои от които бе необходимо и задействането на системата за ранно предупреждение BG – Alert.

Областният управител изрази задоволство от добрата координация между всички институции в борбата с пожарите, поздрави всички служители на РД ПБЗН Стара Загора и доброволците за добре свършената работа и им пожела здраве:

„Изразявам своята голяма благодарност за всеотдайността Ви и се радвам, че можем да се поздравим с това, че не сме допуснали сериозни поражения, колкото и да не е свършил пожароопасният сезон. Заедно „горим“ в битката за това да не пострада никой и заслужавате само и единствено адмирации“

В знак на признателност и благодарност, директорът на РД ПБЗН Стара Загора връчи благодарствени писма на представителите на структурите.

