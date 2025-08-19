Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на празничен водосвет по повод Деня на миньора

Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на официалните събития по повод Деня на миньора.

Пред паметника на Св. Иван Рилски Чудотворец в град Раднево се състоя празничен водосвет и поднасяне на венци и цветя.

Присъстващи на ритуала бяха Тодор Тодоров, изпълнителен директор на “Мини Марица Изток” ЕАД, Диян Димитров, изпълнителен директор на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, инж. Георги Петров, кмет на община Раднево, ръководители на отдели в енергийни структури, синдикални лидери към “Мини Марица Изток” ЕАД и други.

Областният управител поднесе цветя и връчи поздравителен адрес на директора на предприятието.

