Областният управител д-р Неделчо Маринов поздрави служителите на ОД МВР – Стара Загора по повод предстоящия празник на българската полиция – 8 ноември

Областният управител д-р Неделчо Маринов присъства на празника на ОД МВР – Стара Загора, посветен на Деня на българската полиция – 8 ноември.

Гости на тържеството бяха секретарят на Община Стара Загора, директори и представители на институции, служители на полицията.

Директорът на ОД МВР – Стара Загора, старши комисар Красимир Христов, поздрави служителите на всички структури и награди 125 полицаи с грамота за постигнати резултати и проявен професионализъм:

„Благодаря на всички служители на ОД МВР – Стара Загора, които ежедневно влагат сили и енергия за изпълнението на общата ни кауза – противодействие на престъпността с цел осигуряването на спокойствието и сигурността на нашите съграждани. Поздравявам наградените за постигнатите високи професионални резултати!“

Д-р Неделчо Маринов отправи приветствие към полицаите от Областната дирекция.

„С гордост и емоция заставам пред Вас. С благодарност, затова че се справяте с предизвикателствата в нашето ежедневие. Това са пътят и начинът, а Вие сте горди представители на онези предци, които преди 100 и повече години са положили основите на нашата горда полиция. Желая здраве на Вас, енергия и дръзновение, да се справяте все така добре, а държавата ще продължи да стои така устойчиво зад гърба Ви!“ , каза областният управител.

Секретарят на Община Стара Загора връчи на старши комисар Христов поздравителен адрес от името на кмета Живко Тодоров и подари икона на Св. Архангел Михаил с пожелания да не спира да закриля служителите на реда.

