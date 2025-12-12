Областният управител бе гост на церемонията по награждаването на победителите от третото издание на националния конкурс, посветен на живота и делото на Екзарх Антим I

Фотографът Богомил Петров и преподавателят Малин Маринов от Видин получиха специална награда за колаж и плакет за трето място в категория „Есе“

Днес, 12 декември 2025 г., в драматичния театър „Владимир Трандафилов“ се състоя официалната церемония по награждаването на призьорите в националния конкурс „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!“

В своето приветствие областният управител на Видин поздрави участниците и подчерта значението на святото дело на първия български екзарх и видински митрополит като духовен водач в служба на народа – дело, което и днес вдъхновява поколенията да пазят духовните си корени, да утвърждават националната идентичност и да отстояват високи идеали. „Провеждането на този конкурс е доказателство за стремежа ни да съхраняваме историческата памет и да насърчаваме младите хора към творчество, знание и национална гордост“, заяви г-жа Ани Арутюнян.

Националният конкурс се организира от Съюза на българските писатели, списание „Читалище“ и дружество „Будители“ в област Монтана, с благословението на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий. Жури с председател поетът Боян Ангелов – председател на СБП – разгледа и оцени общо 104 творби в разделите проза, есе, поезия, изобразително изкуство и филми.

Facebook

Twitter



Shares