Областният управител Айлин Башева връчи печата и ключовете на РИК – Разград

Днес, 5 септември, в зала 712 на Областна администрация – Разград областният управител Айлин Башева проведе първа среща с членовете на Районната избирателна комисия (РИК) – Разград, назначена във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България. По време на срещата областният управител прочете решението на Централната избирателна комисия, с което са назначени за членове на комисията, след което официално връчи на председателя на РИК – Разград Силвия Великова печата на РИК и ключовете за помещението, в което ще осъществяватсвоята дейност.

В приветствието си Айлин Башева пожела на членовете на РИК спорна, ползотворна и спокойна работа, мъдрост и професионализъм при вземането на решения, както и добър диалог и синхрон помежду им.

Тя подчерта, че пред Районната избирателна комисия стои отговорната задача да организира и проведе изборния процес законосъобразно, прозрачно и при стриктно спазване на правилата.

„За нас като институция е важно изборният процес да протече организирано и безпроблемно. Областна администрация ще бъде ваш партньор и ще ви оказва необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, така че да бъдат създадени необходимите условия за нормалната работа на комисията“, заяви областният управител.

От своя страна председателят на РИК – Разград СилвияВеликова пожела на комисията и на органите на изпълнителната власт „да извървим леко този път“ и призова всички участници в изборния процес да спазват закона. „Обръщам се и към гражданите да изпълнят своя граждански дълг и да гласуват“, допълни тя.

В края на срещата областният управител Айлин Башева пожела на членовете на РИК – Разград „на добър час“ в изпълнението на отговорните им задължения.