Областният управител Айлин Башева предприе спешни ограничителни и превантивни мерки, след установен случай на заболяването антракс в с. Езерче, община Цар Калоян

Днес, 7 септември, в залата на Областна администрация – Разград се състоя извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Заседанието бе свикано от областния управител Айлин Башева във връзка с постъпил сигнал за регистриран случай на антракс по умряло говедо в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян.

На заседанието присъстваха зам.-областният управител д-р Косьо Косев и главният секретар Светлин Симеонов, както и представители на всички компетентни институции: д-р Юлиан Йорданов – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Разград, Дауд Аляовлу – кмет на Община Цар Калоян, д-р Рени Кирякова – директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Разград, Младен Драганов – Районно управление на МВР – Разград и Васил Василев – експерт „Гражданска защита“ в Община Цар Калоян.

Д-р Йорданов изнесе подробности за случая: животното е умряло внезапно в ограден с електропастиртерен, на около 100 метра от фермата. Изпратените проби до лаборатория в София са установили наличие на заболяването антракс. Мястото, където е открито говедото, е обработено своевременно, а трупът на животното е изпратен в екарисаж. Началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ посочи, че е подходеноотговорно и трупът не е отварян и транжиран и това е изключително важно, за да не се разпространява болестта.

Д-р Кирякова от РЗИ докладва, че са установени лицата, които са имали контакт с трупа на животното – двама ветеринарни лекари, извикани на мястото, и двама работници във фермата. Всички те са спазили стриктно изискванията за безопасност и са носили лични предпазни средства. Приложени са им профилактични мерки и в момента се намират под медицинско наблюдение.

В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50–60 години, коментира Йорданов. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват предимно животни и не се предава от човек на човек.

Днес, със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните бе обявено първично възникнало огнище на заболяването антракс при говедо в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян, област Разград.

На това основание и на база взетите решения на днешното заседание на Областната епизоотична комисия областният управител Айлин Башева издаде заповед със следните основни мерки за предотвратяване разпространението на болестта:

• Да се свика заседание на Общинската епизоотичнакомисия в община Цар Калоян;

• Теренът, на който е умряло говедото, да бъде обособен като антраксна зона – ограден и обозначен с предупредителна табела.

• Да се извърши наблюдение от официалните ветеринарни лекари върху здравословния статус на всички възприемчиви животни, отглеждани в животновъдния обект;

• Да се организира възбрана на движението на възприемчиви животни и фуражи от и извън животновъдния обект и населеното място;

• Да се проведе инвентаризация на всички животновъдни обекти и отглежданите в тях възприемчиви животни на територията на село Езерче;

• Да се извърши ваксинация срещу антракс на всички подлежащи на ваксинация възприемчиви животни, отглеждани на територията на село Езерче.

Областният управител Айлин Башева ще следи изпълнението на горепосочените мерки.

Призовават се жителите на населеното място, към разбиране и съдействие на отговорните институции, за да си свършат професионално работата за предотвратяване разпространението на болестта.