Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе учебна тренировка

Учебна тренировка проведе днес Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия.

Всички членове на Щаба получиха съобщение за симулираната бедствена ситуация чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване DAKS, като се събраха в спешен порядък в Заседателната зала на Областна администрация Габрово.

В рамките на заседанието бяха представени казуси за действия при възникнало бедствие на територията на две общини в областта, както и за издирване и спасяване на пострадали хора. Директорът на РДПБЗН- Габрово комисар Пламен Генчев докладва фактическата обстановка на областния управител. Ръководителите на всички ангажирани институции- ОДМВР- Габрово, ЦСМП- Габрово, ЕРП Север, ВиК- Габрово РЗИ- Габрово, ОПУ- Габрово и СЦДП представиха своя план за действие.

Симулиран бе и процесът по обявяване на бедствено положение от Областен управител, както и за използване на системата BG-ALERT при разпространяване на съобщения за предупреждение на населението.

Учението продължава на 15 октомври, сряда, в местността Узана с мащабни тренировъчни действията на терен, в които ще се включат над 100 представители на различни институции.

