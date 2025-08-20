Областната управа в Русе се утвърждава като водещо място за провеждане на студентски стажове

Все по-предпочитано място за провеждане на студентски практики се оказва Областната администрация в Русе. Поредното доказателство са двамата нови стажанти в институцията. Това са Пламен Петров и Преслава Чакърова. Пламен Петров е на 20 години и изучава „Бизнес администрация“ на английски език в Софийския университет „Климент Охридски“. От есента той ще бъде трети курс. Интересът му към публичния сектор идва от желанието за активно участие на младите във формирането на политики в съвременното общество. Много е важно да осъзнаем, че трябва да бъдем активни граждани и да поемем контрол над бъдещото си, сподели Петров. Той е възпитаник на СУ „Васил Левски“, а в свободното си време обича да спортува. Преслава Чакърова също ще бъде третокурсник от септември в Русенския университет. Младата дама изучава „Право“, като реализацията ѝ в институцията е продиктувана от желанието за защита правата на максимално широк спектър от обществеността. Ние, юристите, имаме силно развито чувство за справедливост и мисля, че в държавната администрация можем да сме от полза на действително много хора, каза Чакърова. Тя е родом от Сунгурларе, а средното си образование е завършила в Карнобат. Когато не е на лекции или упражнения, обича разходките сред природата, както и четенето на книги.

По-рано през деня двамата стажанти разговаряха с областния управител Драгомир Драганов, който ги увери, че в ръководената от него институция ще придобият много нови практически знания, които ще са им полезни в бъдеще. Осигуряването на възможност младите хора да се докоснат до реалната практика ще продължи да е водещ приоритет за нас, сподели още Драганов. Той посочи, че екипът, с който ще имат възможност да работят младите хора в следващите месец – два е изключително добре подготвен и мотивиран, което е от съществено значение за провеждането на качествен стаж.

