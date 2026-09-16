Областната управа в Русе и Районното мюфтийство обсъдиха сътрудничеството между институциите

Толерантността, диалогът между вероизповеданията и развитието на социалните и образователните дейности бяха сред основните теми на срещата

Сътрудничеството между държавните и религиозните институции беше във фокуса на среща между областния управител на Русе проф. Любомир Владимиров, заместника му д-р Валери Йорданов и районния мюфтия Юджел Хайредин. Разговорът се проведе в Областната администрация по инициатива на Районното мюфтийство.

По време на срещата проф. Владимиров подчерта значението на открития и конструктивен диалог с представителите на различните вероизповедания. Според него религиозните общности имат важна роля не само в духовния, но и в обществения и социалния живот на хората.

Областният управител посочи още, че съвместното отбелязване на християнски и мюсюлмански празници е пример за разбирателство и толерантност между различните общности в България.

От своя страна Юджел Хайредин благодари на българската държава за отношението към мюсюлманското вероизповедание. По представени официални данни на територията на Русенска област има 35 джамии и месджиди, а мюсюлманското население наброява около 30 000 души.

Юджел Хайредин беше преизбран в края на юли за трети пореден мандат като районен мюфтия на Русе. Той заема поста от 2016 г.

Сред основните приоритети през новия му петгодишен мандат са укрепването на връзките с мюсюлманските общности в населените места, ремонтът и поддръжката на джамиите, развитието на образователни инициативи за деца и млади хора и разширяването на социалните дейности.