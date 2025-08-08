Областната епизоотична комисия въведе мерки заради огнище на син език в с. Пенковци

Областната епизоотична комисия въведе допълнителни мерки във връзка с установеното огнище на заболяването син език от серотип 8 при дребни преживни животни в област Габрово.

Огнището е открито в нерегистриран животновъден обект в землището на село Пенковци, община Габрово.

Засегнатите животни ще бъдат подложени на симптоматично лечение, като не се налага умъртвяването на заболелите и контактните. Син език е вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите преживни животни (говеда, овце, кози, биволи, сърни, елени и муфлони). Заболяването се предава само чрез кръвосмучещи насекоми и не представлява опасност за човека.

С цел предотвратяване разпространението на заболяването на провелото се днес заседание Комисията реши в срок до 22.08.2025г. да бъдат свикани всички общински епизоотични комисии в областта.

Забранява се придвижването, търговията и транспортирането на преживни животни от контаминирания обект.

Да се предприемат действия в спешен порядък по регистрация на нерегистрирани животновъдни обекти тип лично стопанство и идентификация на животните в тях.

Задължават се собствениците на дребни и едри преживни животни да следват долупосочените мерки за защита на животните си от заразяване:

• Дезинсекция чрез напръскване на помещенията, в които се отглеждат животните и местата обитавани от насекомите – вектори (преносители) на болестта син език ;

• Обработка на животните, чрез прилагане на препарати, отблъскващи насекомите, предписани от ветеринарен лекар;

• Избягване на паша в часовете от 19.00 до 08.00 часа, когато е активния летеж на куликоидите, както и по места, където обитават векторите;

• Уведомяват незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар при промяна в здравословното състояние на животните или завишена смъртност.

Мерките включват още:

• Съвместни действия от страна на общините, ОД на МВР и ОДБХ за недопускане на нелегално придвижване на животни.

• Български ветеринарен съюз, в лицето на частно практикуващите лекари да проведат информационна кампания на собствениците на възприемчиви животни в обслужваните от тях обекти за признаците и начина на предаване на заболяването Син език.

• Надзор при популацията от възприемчиви диви животни (сърни, елени и муфлони) – изпращане на проби от отстреляни здрави и/или животни с клинични признаци на заболяване.

• Общините на територията на областта да определят подходящи места за задържане на заловени животни при нелегална търговия.

В засегнатия нерегистриран животновъден обект, където до сега не е изпълнявана програмата за надзор на заболяването, се извършват клинични прегледи на всички преживни животни и се забранява придвижването им извън стопанството. На територията на община Габрово се провежда преброяване на възприемчивите животни.

​

Facebook

Twitter



Shares