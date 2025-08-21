Областната епизоотична комисия въведе мерки заради огнище на син език в с. Пенковци

Дървесна растителност, която застрашава електроразпределителната инфраструктура, ще бъде премахната в околностите извън сервитутите на деветте критични електропровода в област Габрово. Това се реши на днешната работна среща в Областна администрация Габрово, в която участваха ръководството на Енерго Про, ЕРП Север, Северноцентрално държавно предприятие, РДГ и представители на четирите общини.

Областният управител Мария Башева настоя за предприемане на адекватни и конкретни мерки, като призова присъстващите за спешни действия в оставащите месеци до зимния сезон.

От Енерго Про докладваха, че в област Габрово работи фирма изпълнител, която извършва прочистване на просеките, като за подпомагане на работата ѝ дружеството е закупило 4 машини- 1 булдозер и 3 мулчера, на стойност около 4 млн. лв. В момента в сервитутната зона в региона работят екипи с 4 мулчера, като са прочистени над 50%.

Дружеството потърси и съдействието на Северноцентрално държавно предприятие за премахване на дърветата, застрашаващи инфраструктурата, които са извън сервитутната зона, като са определени девет критични електропровода в региона, където ще започне процеса.

Вече са маркирани 9 хил. плътни кубика дървета, които застрашават линейната инфраструктура- за това информира инж. Иван Недков и подчерта, че е необходимо работата по прочистването да бъде разделена на етапи, съобразно състоянието на участъците и констатираните проблеми.

Целта на предприетите и предвидените дейности е да се осигури стабилно електрозахранване през есенно-зимния сезон и да се ограничат аварийните прекъсвания на електропроводи заради паднали дървета и счупени клони.

