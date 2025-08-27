Областната епизоотична комисия се събра да анализира актуалната ситуация с разпространението на шарката по дребните преживни животни

Областният управител д-р Неделчо Маринов председателства заседание на Областната епизоотична комисия, чието свикване се наложи заради случаите на огнища на шарка по дребни преживни животни в няколко общини в областта.

Директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Стара Загора (ОДБХ), д-р Дамян Миков, представи обобщени данни. В рамките на повече от месец са умъртвени по хуманен начин общо над 2 000 заразени животни в четири населени места – с. Шейново (общ. Казанлък), с. Горно Сахране и с. Габарево (общ. Павел баня) и с. Християново (общ. Стара Загора). От Дирекцията посочиха още, че собствениците на животновъдните обекти са сигнализирали отговорния орган и са оказали пълно съдействие. Апелират се всички животновъди да проявяват отговорност и да пазят стадата си, спазвайки стриктно мерките за биосигурност и указанията на компетентния орган.

Актуален е въпросът и с местата за загробване в отделните общини, за което бе стартирана съгласувателна процедура за определяне на нови такива.

От Областната дирекция на МВР Стара Загора съобщиха, че за последния месец, въпреки засилените мерки, няма установени нарушители, т. нар. „джамбази“, които се занимават с незаконното транспортиране и търговия с животни.

Механизмът за обезщетение на животновъдите, разписан в Закона за ветеринаромедицинската дейност (ЗВД), е стартиран. Засегнатите стопани биват обезщетявани своевременно.

Остава усложнена епизоотичната обстановка и в съседните области – в област Пловдив продължава да расте броя на заразени животни, а само преди дни бе установено и ново огнище на шарка, този път в община Свиленград, област Хасково.

Комисията се обедини около мнението, че обстановката в област Стара Загора е под контрол, благодарение на добрата координация между институциите.

Сред присъстващите на заседанието бяха и експерти от ОД на МВР Стара Загора, Сдружение „Зелени Балкани“ – Стара Загора, РД ПБЗН – Стара Загора, РЗИ – Стара Загора, РДГ – Стара Загора и РИОСВ – Стара Загора.

