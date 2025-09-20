Областна администрация Видин за поредна година се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Мащабната доброволческа инициатива обедини служителите в подкрепа на каузата срещу замърсяването на околната среда – един от най-сериозните екологични проблеми в съвременния свят. С общи усилия беше почистена Крайдунавската алея в участъка от Речна гара до СК „Колодрума“.

“Всеки от нас може да допринесе за намаляването на замърсяването чрез съзнателен избор и отговорно поведение към природата“, отбеляза заместник областният управител г-жа Ирена Николова и акцентира върху положителния пример, който видинчани дават с активното си участие в обществено значими каузи.

За 14-та поредна година инициативата „Да изчистим България заедно“ се провежда в рамките на Световния ден на почистването (World CleanUpDay). Тя е част от глобалното движение Let’s Do It World, което обединява милиони доброволци от цял свят в усилията за по-чиста планета.

Facebook

Twitter



Shares