Областна администрация Разград става част от пилотна фаза на цифрово строително планиране

Областна администрация Разград се включи в проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за изпълнение на Инвестиция С10.16 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на участието на Областна управа в проекта е администрацията да отговори на новите изисквания на Закона за устройството на територията, според които ще бъде създаден информационен Портал за устройството на територията, който ще бъде централна, публична уеб-базирана информационна система, която ще осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове от страна на общинските, областните и държавните администрации.

Като първи етап от изпълнението на проекта, днес в Областна администрация беше доставено компютърно оборудване – 5 броя работни станции, на които ще бъде инсталиран специализиран софтуер, за да бъде осигурена хардуерна и софтуерна готовност на администрацията за включване към Портала за устройството на територията. Техниката беше предадена от представители на МРРБ на Областния управител Владимир Димитров и експерти от администрацията.

В процес е разработването на национален модел, който ще определи единни правила и стандарти за прилагане на строителното-информационно моделиране в България – отговарящи на европейските стандарти.

Вторият етап включва обучение на служители от Областна управа за работа с разработвания по проект програмен продукт, изцяло съобразено с европейските изисквания за прилагане на строителното-информационно моделиране.

Проектът е част от стартиралата цифрова реформа на строителния сектор в страната. Дейностите по проекта поставят основата за по-прозрачно, по-ефективно и по-добро управление на инвестиционните процеси в строителството.

Строителното-информационно моделиране обединява проектанти, строители и администрация за по-качествени и устойчиви проекти.

Новият дигитален модел на работа ще осигури по-бързи и прозрачни административни услуги в строителството.

Благодарение на него ще бъде възможно подаване на инвестиционни проекти, разработени в цифрова среда; достъп на възложители, контролни органи и изпълнители до проектите в реално време; интеграция и/или миграция на инвестиционните проекти, разработени в дигитална среда, в платформата на Единната информационна система по устройство на територията; по-бързи процедури, по-малко административна тежест и повече прозрачност при одобряването на инвестиционни проекти.

Очакваният резултат от реализирането на проекта е ефективна и модерна система, която спестява време и ресурси както на администрацията, така и на бизнеса.

