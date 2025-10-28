вторник, октомври 28, 2025
Областна администрация Разград получи сертификат за подкрепа на Европейския ден на спорта в училище

Областна администрация Разград получи Сертификат за подкрепа и партньорство на Европейския ден на спорта в училище, придружен от благодарствено писмо от организатора на инициативата в страната – сдружение „BG Бъди Активен“.

В писмото се подчертава:

„Благодарение на Вас, нашето послание за повече активно време в ежедневието на децата достига до още повече млади сърца и умове, вдъхновявайки ги да се включат в спортни дейности и да открият радостта от движението. Вашата роля в този процес е незаменима и наистина е оценена от нашия екип! Вашето решение да разпространите информация до училища и детски градини за Ден на спорта в училище е не само жест на доброжелателност, но и символ на Вашата отдаденост към здравето и благополучието на младите хора в нашия регион.“

Признанието идва след като за поредна година Областна администрация Разград популяризира европейската инициатива сред учебните заведения в област Разград.

Тази година Европейският ден на спорта в училище се проведе на 26 септември, като представители на Областна управа се включиха в спортно събитие, организирано от Детска градина № 11 „Детелина“ в град Разград.

Денят беше отбелязан и в редица други детски градини и училища в областта ни, като децата показаха своите умения, ентусиазъм и спортен дух, участвайки в разнообразни спортни прояви, чиято цел е да насърчава движението, здравословния начин на живот и социалната активност още от най-ранна възраст.

Областна администрация Разград ще продължи да подкрепя инициативи, които обединяват институции, училища и детски градини в усилията за изграждане на по-здраво и активно поколение.

Най-активно включилите се в кампанията учебни заведения ще бъдат наградени от Областния управител по време на официалната церемония „Спортист на годината на област Разград за 2025 г.“ през месец декември.

